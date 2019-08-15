修例風波：深水埗警署示威者散去　天水圍警署外拘至少5男女



【02:35】防暴警驅散示威者時，衝入天水圍天盛苑拉人，有住客喝罵警員離開，並商議今晚7時召開居民大會，商討警方入邨執法的問題，示威者及居民才陸續散去。



【02:30】深水埗警署外的示威者已全部散去，現場回復平靜。



【01:50】一名20餘歲女子，在天盛苑商場內突然呼吸困難暈倒，街坊報警，並找現場附近的醫療隊到場，有隊員進入警署借用AED(自動體外心臟去顫器)替事主進行急救，警署內6名警員，包括上次衝突被示威者稱讚的「靚仔沙展」，救護車趕到現場，事主回復清醒，送院救治。



【01:40】深水埗警署附近仍有數十名示威者未散，分批在警署附近，有人在西九龍中心橋底燒衣，並將化寶盆放出路中心。



【00:50】防暴警天水圍警署外再採取驅散行動，有人被捕。



【00:25】天水圍警署外被捕的男女，有家屬接報趕抵警署了解事件，警方驅散行動後，近百名示威者重返警署門外聚集，有人手持約3呎長的螢光棒。



【23:50】一名示威者在深水埗警署外牆噴漆，防暴警由警署衝出採取拘捕行動，惟被該名示威者逃脫，警員無功而還返回警署內。同一時間，防暴警在天水圍警署對開採取拘捕行動，現場消息指，有3男1女被捕。



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政府修訂《逃犯條例》引發多次激烈警民衝突，警方執法備受爭議。有網民趁昨日(14日)盂蘭節發起在深水埗警署對開燒衣示威，有部分人帶同雷射筆聲言要激光燒衣。警署外已架設水馬及有警員戒備。



昨晚8時許，有人向深水埗警署外照射激光，有警員向天橋上市民發警告，要求他們停止「襲警」，西九龍天橋上的市民向深水埗警署高叫「以眼還眼」、「光復香港、時代革命」，民眾於深水埗警署對面，欽州街與基隆街交界準備金銀衣紙等祭品。有人在深水埗警署外撒溪錢，警方作出警告要求該人離開，不要阻礙警方工作。



警方從警署步出向欽州街兩旁推進，在西九龍中心天橋舉紅旗，要求在天橋的民眾不要再射激光並散去。持長盾的警員在基隆街推進，並在西九龍中心天橋下位置設防線，示威者繼續燒街衣，警員稍為退後，警方舉藍旗，要求市民停止使用雷射筆。



至近晚上9時許，愈來愈多示威者站出西九龍中心對出的一段欽州街馬路，並繼續向警署射雷射筆，警方以揚聲器警告可能會作出驅散。警方施放多枚催淚彈，部分示威者和市民退到長沙灣道、鴨寮街。其後，警方再向欽州街行人路再施放一輪催淚彈，並在荔枝角道交界位置一字排開，沿欽州街向深水埗警署方向推進，並不斷施放催淚煙。



防暴警員再走上西九龍中心天橋驅散，部分防暴警轉入大南街施放催淚彈，而在福榮街的市民指，自己「瞓瞓下砰砰砰」，由街頭行到街尾都聞到催淚煙，反問警方有無理過市民感受。



而天水圍警署外亦有示威者用電筒照警察及撒溪錢，有警車駛出時示威者向警車作三鞠躬，有人火燒繫於警署閘門的布條狀物件，引起火光。警員呼籲示威者散去，否則會使用武力及拘捕，警署內的防暴警員一度舉起藍旗。