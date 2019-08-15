文憑試覆核成績得咗　45考生圓大學夢　　

大學聯招(JUPAS)覆核結果今日公布，350名申請覆核派位結果的中學文憑試考生中，有214人的取錄結果變更，佔總數約61%，當中有45名考生在首輪聯招派位中「食白果」，未獲派任何學位，但覆核成績後，「失而復得」成功跨過大學門檻，最終獲8大院校、公開大學或指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）下的學士學位課程取錄，新學年將成為大學生。



文憑試考生覆核成績後，科目等級若獲提升，可向大學聯招申請重新考慮派位結果。大學聯合招生辦事處今晨9時公布考生的遴選結果，今年有70名在首輪派位不獲任何課程取錄的考生，申請重新考慮入學，當中36人最終獲8大或公大的學士學位課程取錄，9人則獲派SSSDP學位，另各有一人獲副學士或高級文憑課程取錄；23人則仍未獲得取錄資格。



至於本身已獲8大或公大取錄的219名申請人中，約59%、共130人在覆核成績後，獲得高選擇次序的8大或公大學士學位課程取錄；34名本獲SSSDP學位的申請人中，有9人改為獲得8大或公大學士學位課程取錄，4人獲得較高選擇次序的SSSDP學位；至於27名本身獲派副學士或高級文憑課程的申請人中，有17人「升呢」改為獲得8大或公大學士學位課程取錄。



在今次覆核遴選結果中獲派到新課程的申請者，須於今日下午5時前，登入JUPAS帳戶接納取錄資格，並於指定時段內到取錄院校完成註冊手續。