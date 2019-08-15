修例風波：燒衣爆衝突　上水白衫軍大戰黑衫軍釀3傷

上水有市民響應網民號召趁農曆七月十四「鬼節」出外燒衣，昨日(14日)晚上10時許，大批市民在保榮路警察宿舍外燒街衣，惟不足10分鐘，30多名防暴警掩至將他們包圍，並逐一登記身份證資料，其後，警員將該批男女放行，有路人不滿警方做法高呼「黑警」。有網民獲悉事件後到場聲援，逾百人聚集在保榮路及衞和路一帶。



至近深夜11時許，聲援人士陸續步往清河邨方向，當他們步至清河邨巴士總站及便利店對開繼續燒衣時，突有數名身穿白衣自稱居於清河邨的男子，與在場人士發生爭執，繼而有肢體衝突，雙方拳來腳往，爆發混戰，殺聲震天，多名市民目睹報案。



有人被扯爛上衣，現場情況混亂，多人發生爭吵，期間一名身穿恤衫的中年漢報稱遺失手機，立法會議員林卓廷到場調解，惟在場人士仍然情緒激動，互相指罵。另一邊廂，一名穿黑衣的男子頭部受傷倒臥花槽旁，在場救護人員立即為其急救。並由救護車將他送院治理。



警方到場調查後，發現有3名傷者，包括姓陳(46歲)、姓丘(38歲)、姓葉(30歲)男子，他們分別眼、耳及鼻被打傷，召救護車送院救治。警方將案件列襲擊致造成實際身體傷害，交大埔警區刑事調查隊調查，正追緝涉案3名男子下落。

