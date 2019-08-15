港生獲美大學邀研究星體　何家偉：想拆解謎團

太空、星體與黑洞，一般人可能感覺奧妙艱澀，但對周末便赴美國威斯康辛大學麥迪遜分校修讀博士學位的何家偉來說，卻是自小情迷、6歲起便立志探索的目標。家偉有別一般港生，選擇了一條天文物理之路，今夏自中文大學物理系畢業，近兩年已在國際期刊發表論文，赴美升讀後，他會加入該大學的一項星體磁場研究，有機會操作美國名列前茅的超級電腦，家偉說：「世世代代的智者都在尋找人類及大自然的起源，我也想親手拆解這些謎團」。



家偉從小就喜歡仰望夜空，隨母親回鄉時，看到比香港更密集、更光亮的星星便感震撼，不斷詢問：「點解星星會閃下、閃下？月亮又會有唔同形狀嘅？」6歲那年，他首次參觀太空館及觀察天象廳有關黑洞、銀河系的電影，自此更對浩翰宇宙著迷，小學時因老師贈送的一本書，啟發他立志成為物理學家。



升中加入天文學會、高中選修物理，連閒時娛樂也會觀看天文物理的視頻，但家偉的物理學之路也非一帆風順，文憑試時，他需重考，後以28分入讀中大物理系，大三暑假他報名參加台灣中央研究院舉辦的暑期活動，在三、四百名報名者中脫穎而出，與來自世界各地修讀天文或物理的學生交流，他是當時年紀最小的學生。亦是這次交流，家偉的熱誠及自學機器學習(Machine Learning）打動了威斯康辛大學麥迪遜分校的天文系教授，推薦他到其所屬大學升讀博士及參加研究。



家偉說，團隊主要研究星體磁場，磁場與宇宙誕生有密切關連，現時不少科學家以價值過億美元的望遠鏡量度天體磁場，但未必有理想效果，該團隊就期望以普通望遠鏡都能接收有關訊息及圖像，從而分析磁場。家偉在研究團隊的工作是以電腦模擬星雲誕生過程，期望彌補望遠鏡未能量度的訊息。