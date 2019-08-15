東方日報A1：暗示暴徒似蝗蟲　秋後會絕迹

香港反《逃犯條例》修訂風波引發的社會動盪持續升級，內地《環球時報》記者付國豪在香港機場遭示威者毆打、綑綁，事件激化內地民憤。解放軍東部戰區陸軍昨日（14日）針對事件發表評論，宣稱從深圳灣春繭體育館出發至香港「只需要十分鐘」，同時配有體育館停滿軍車的照片。評論更附上蝗蟲圖片，指蝗蟲「在秋天會逐漸絕迹」，似乎向港獨分子發出警告，大軍已枕戈待旦，隨時可開拔應對香港危局。巧合的是美國總統特朗普亦發文，指美方情報部門所獲訊息，解放軍正在深港邊境囤兵，呼籲各方冷靜及注意安全。



東部戰區陸軍當日在其官方微信公眾號發表題為《付國豪被毆打之後，我們必須知道的7條常識！》文章，其中引述《基本法》指，香港一旦發生特區政府不能控制、危及國家統一或安全的動亂時，全國人大有權宣布特區進入緊急狀態，中央可發布命令，將有關全國性法律在香港實施。亦引述《反恐法》指，國家反對一切形式的恐怖主義，依法取締恐怖活動組織，對任何組織、策劃、準備實施、實施恐怖活動、宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動、組織、領導、參加恐怖活動組織及為恐怖活動提供幫助的，依法追究法律責任。



文章又引述《武裝警察法》，指內地武警部隊可參與處置暴亂、騷亂、嚴重暴力犯罪事件、恐襲事件和其他社會安全事件。同時引用《鄧小平文選》稱，駐港部隊還有一個作用，可以防止動亂，即使有了動亂，也能及時解決。此外，文章在第五條常識提到，深圳灣附近的春繭體育館，從這出發抵達香港只需要十分鐘，距離香港機場五十六公里，並配有一張地圖照片。



文章在闡述第六及第七條「常識」時提到，本年八月八日是立秋，又指螞蚱學名叫「蝗蟲」，成蟲存活期約九十天，「在秋天會逐漸絕迹」。文中亦附有一張蝗蟲圖片，圖中寫有「港毒分子」字樣但被打交叉。今次文章是由傳統上針對台灣的東部戰區發出，耐人尋味的是，文章於大約中午發布後，數小時後便已刪除。



除了解放軍發聲外，內地官媒央視晚間七時《新聞聯播》，亦特別播發題為《以更有力的行動止暴制亂》快評，其中亦形容亂港暴徒是秋後的螞蚱，再折騰也是徒勞！指正義的力量該出手時決不會手軟。而公安部當日則發布全國警察大練兵宣傳片，呼籲全國警察召之即來、來之能戰、戰之必勝，當中亦包括警方特警平亂反恐畫面。



根據外媒發布的衞星圖片，從高空可見，深圳灣春繭體育館及周邊布滿軍車，估計為數達五百輛以上。有分析指，估計上述部分軍車隸屬武警機動部隊，日前網上已有短片顯示，數百輛武警裝甲車浩浩蕩蕩開赴深圳灣集結。出兵傳聞亦引發國際社會關注，德國政府周三指，正日益關切地監察香港局勢；德外交部稱，有就目前危機與中方進行持續交流。亦有德國智庫指，若中方出動解放軍鎮壓，西方對中國的制裁能力有限。美國國務院正關注事件。



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