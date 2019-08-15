探射燈：旅巴司機冇工開　領隊收入插水

7、8月為本港旅遊業傳統黃金月份，是東南亞旅客訪港及港人外遊旺季，然而近月本港衝突頻生，更蔓延至不同地區，甚至本港機場，影響旅客來港和港人外遊意欲。有旅遊巴司機代表稱，前線司機要暫時另謀出路，本地領隊收入亦大跌。



公共巴士同業聯會副主席鄧子強表示，修例風波對旅遊巴行業的影響是「百上加斤」。現時本港約有7000多部旅遊巴，從事遊客服務的約佔1000多部，由於暑假期間訪港旅行團銳減，司機「冇工開」，惟有暫時轉揸的士、小巴或客貨車等，旅遊巴公司亦只能將車輛閒置「捱住先」。鄧希望政府下任施政報告可回應業界困境，並提供多方面協助。



「好快就到9月淡季，到時真係『穀種』都冇得食。」香港外遊領隊協會主席陳兆麟表示，今年港人暑假出團數字比起往年少約3成，過去同期長線團如歐洲等地，平均1團起碼30人以上，今年人數亦少約一半。出團數字下跌令本地領隊收入減少，如情況持續，陳表示短期而言對業界前景並不樂觀，甚至透露有領隊「捱唔到」已轉行謀生。

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