探射燈：餐飲酒店業寒冬　恐爆裁員潮

受修例風波影響，多區連續多個周末有示威活動，不少商舖落閘不做生意，影響本地食肆、酒店及餐飲從業員生計。業界表示，若市道持續不景，酒店業或會要求員工放無薪假、凍結招聘，長遠甚至出現裁員潮。



周末示威活動未有停止迹象，不少旺區商舖提早落閘，甚至不開門。網上流傳，有酒樓張貼告示，要求員工於8月及9月多放無薪假，與公司共度時艱。有聘請短期餐飲業兼職「炒散」網上群組，6、7月的工作招聘只有5月的一半，8月更未有工作介紹。



「客人少咗，自然唔需要咁多人手。」香港酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青表示，酒店入住率下降，酒店從業員的生計首當其衝，「公司會趁機先安排員工放晒啲OT（加班）假，如果時局繼續動盪，取消花紅、無薪假、凍薪，甚至係裁員都有可能。」她希望政府修補社會撕裂，令旅客重拾信心，讓業界早日「止蝕」。

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