探射燈：示威打殘旅業　賓館自救　月租平過劏房

反修例風波不斷升溫，訪港旅客按年大挫逾3成，本港旅遊及酒店市道應聲下挫，酒店業界估計入住率跌2成，收入驟減最多一半。為減少損失，業界紛變招求自保，房價大減價吸客，三星級酒店每晚200港元內有交易，賓館更不用100港元；有賓館東主索性停業裝修部分房間，轉攻月租或學生市場，業界坦言市況差過佔中。



訪港旅客急跌，酒店及賓館入住率首當其衝。「往年暑假檔期（入住率）約7成，今年7月過後估計跌到得1至2成。」香港旅遊業賓館聯會主席劉功成指，自6月示威活動後，賓館生意急跌，不少旅客臨時取消訂位。他位於尖沙咀的賓館十室九空，近日索性將部分房間翻新，投資約30萬港元，打算將部分房間轉為月租或學生宿舍。而本身為詠春師傅的他，近月突然多了市民報讀武術班，學費收入補貼，支撐賓館運作。



同區另一間新裝修、打造文青風格的賓館，入住率亦不遑多讓，東網記者採訪當日為周五，到訪時卻空無一人，負責人劉先生慨嘆，目前入住率連1成也沒有，即使他已主動將單人房的一晚價格由350港元減至250港元，依舊無人問津，「我覺得依家市道仲差過佔中。」



不少賓館房間割價促銷，或改攻月租，記者上周隨機致電多間賓館查詢，大多表示8月的房價，最平200港元內已有交易，多間尖沙咀賓館雙人房本周末每晚房價不用100港元，最低只需89港元。有賓館的職員亦表示設有月租，30日收費約6000港元，比同區劏房價更低。



酒店暑期房價比下月淡季更低，上周多個酒店格價平台顯示，本周末每晚住宿價錢中，有40間三星級酒店收費在400港元內，有三星級酒店的單人房價格更低至130多港元；即使五星級酒店的收費最便宜亦只需560多元。



旅遊界立法會議員姚思榮指，修例風波引發的示威浪潮對本港旅遊業造成重大打擊，旅遊業界指7月有最多達7成海外旅行團延期或取消到港。他指往年以7至8月間為暑假高峰期，三至四星級酒店房間每晚價格達1100港元以上，去年入住率約9成；惟現時酒店房價急挫，8月的入住率會跌至約7成，較去年的約9成下跌2成。他估計業界整體收入下挫5成，又指今次衝突對市道的影響大於沙士，相信復甦需要一段長時間。

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