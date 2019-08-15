Dr.東：婦女大肚腩　早死風險增30%

不少人有量度體重指數（BMI）的習慣，但勿以為BMI正常便代表健康。外國最近有研究發現，即使BMI值屬正常範圍的婦女，如果有「大肚腩」，即腰圍超過35吋，出現早死的風險較一般人高出30%。原因是囤積在腹部的脂肪多為內臟脂肪，會增加患上心血管疾病的風險，研究指一些停經的女性，賀爾蒙會影響身體儲存脂肪的方式及位置，令停經女性易有中央肥胖。



美國愛荷華大學分析15萬7000名年齡介乎50至79歲的停經婦女，並由1993年追蹤至2017年。研究結果發現，即使該些更年期女性的BMI值屬正常範圍（18.5至24.9），但若腰圍超過35吋（約88厘米），她們出現早死的風險，較BMI值正常且腰圍在35吋以下的婦女，增加31%。該些婦女死亡原因大多與心臟病及肥胖相關的癌症有關。



研究團隊指出，此結果反映即使停經的婦女體重正常，亦未必代表健康，因為BMI指數只透過身高及體重來量度，未能計算脂肪及肌肉比例，認為單憑BMI值衡量健康並不可靠。根據亞洲成年人的BMI值，當BMI值超過25才算肥胖，30或以上便屬嚴重癡肥。



負責研究的學者表示，由於BMI無法計算脂肪比例，即使有中央肥胖，BMI值可能仍屬正常，此情況或會導致有關人士錯失進一步的健康風險評估或介入治療的黃金時機。中央肥胖的人一般內臟脂肪過多，容易患上二型糖尿病、心血管疾病或腸癌等與肥胖相關的癌症。停經的婦女因為賀爾蒙轉變，脂肪分布亦會因此改變，較多人出現中央肥胖。



根據香港衞生署資訊，婦女普遍在40多歲步入更年期，香港婦女停經的中位數為51歲，除了容易出現潮熱、心跳快、頭痛、易倦及失眠等常見症狀外，由於女性賀爾蒙分泌逐漸減少，加快鈣質的流失，較易患上骨質疏鬆症。該署建議婦女踏入更年期後要均衡飲食，多步行及跑步，減低患上骨質疏鬆症、冠心病及其他健康問題的機會。



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