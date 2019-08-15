網民熱話：恤衫男聲稱險被小巴撞要投訴　超禮貌對答勁惹笑

投訴都講禮貌？一名打扮斯文的男子疑在完全沒留意交通情況下亂過馬路，事後卻怪責停車等候的小巴司機揸車危險，聲稱要向其公司投訴。不過在對質過程中，男子及司機說話都非常客氣，令網民笑言：「點解我聽唔到粗口？」



網民Terry Law近日在Facebook群組「馬路的事討論區」發放短片。片段可見，相信是小巴司機的網民駕車駛至一個交通交匯處時，一名身穿恤衫西褲的男子似正使用免提裝置傾手機，且棄用不遠處的行人過路處，頭耷耷橫過車輛通道，司機見狀，隨即停車等候，而男子此時才發現有車駛至，揮一揮似表歉意。



本以為事情就此完結，卻出現戲劇性變化，男子突然回頭登上小巴，向司機表示，「咁揸車好危險...你頭先差啲撞到我」，揚言要向其公司投訴。雖然男子行徑看來十分無理，但態度卻異常有禮貌，「請問你叫咩名？」更在確認姓名後「唔該」司機，而小巴司機亦非常合作，甚至建議對方「我呢度有司機證啊，你影埋啊」，過程惹笑。



網民看過短片後，直指恤衫男「九唔x搭八，自己唔睇路仲要投訴人」、「玩手機不看交通情況」，甚至形容他「傻得幾可愛喎」。亦有人讚賞司機「司機EQ好好」、「好有禮貌，好正，兩個都」。



網民有話說：



弱志：投訴之都

Victor Victor Chi：關門開車車佢去第二度啦

Lok S Ma：竟然一句粗口都冇？有冇搞錯



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