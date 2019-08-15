「佛系玩家」輕鬆賺機票　25年後與愛妻重遊日本

0蚊機票唔使捕住搶！東網《賞您睇》月月有賞！繼6月送出台北機票，7月再有2位讀者贏得免費雙人來回沖繩機票，他們更大讚玩法輕鬆︰「出外靠朋友，隨緣就攞到」。



得獎者胡先生偕太太前來領獎，面露興奮的他們笑言，只是維持每日看新聞的習慣，加上推薦幾個親朋戚友，對贏得機票感到額外驚喜︰「撳coins真係好隨緣，唔係話因為呢個目的去玩，變咗有個驚喜喺度」。



從未踏足過沖繩的胡生表示，欲借今次機會與太太重溫25年前的甜蜜︰「25年前去東京時，仲陀住大女，今次可以帶埋我兩個女去日本，真係更加開心。」現時計劃到美國村、水族館等景點，玩足5日4夜。



早前成功贏得萬希泉星球大戰系列Darth Vader陀飛輪的吳先生，再度榜上有名。贏得沖繩機票的他將首度踏足日本，「搵咗識近10年嘅朋友一齊，我出機票，佢做導遊」。



他打算趕在轉季前出發，自駕5天遊，前往古宇利島、水族館等景點觀光，「見識吓日本文化」，又計劃購買手信，答謝助他獲取高分的同事及朋友。



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