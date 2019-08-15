消委會：12款「鬼口水」硼超標　最高多12倍或損生殖

「鬼口水」玩具近年成為小學生的潮物，不少玩具店及「格仔舖」均有售賣，深受學生歡迎。消委會測試市面上20款「鬼口水」及黏土玩具，發現當中12款的硼遷移量超出歐盟標準，2款的微生物總量亦大幅高於標準，對兒童帶來極大安全風險，家長須多加留意。



消委會測試的20款樣本包括17款鬼口水及3款黏土玩具，售價由7至178港元不等。其中12款「鬼口水」的硼遷移量都超出相關標準建議的最高限值，以售12港元「Barrel-o-Slime」Caution超標最多，所含硼遷移量為3970ppm，較建議限值多12倍。消委會指，若兒童接觸含有過量硼的玩具後未有徹底洗手，有機會經由雙手接觸食物和飲品而誤食硼化合物；攝入過量硼可引致作嘔、嘔吐，長遠可能影響個人生殖健康。



而售68港元的「Smiggle」Dragon goo及unicorm glitter goo樣本，被驗出有機錫化合物遷移量超出標準的0.2ppm，分別含1.1ppm及6.2ppm。根據世界衞生組織資料，部分有機錫化合物會對皮膚和眼睛造成刺激；醫生亦指，有關物質可透過呼吸進食或皮膚進入人體，或損害腦部或神經系統。



另外，消委會檢測各樣本的微生物安全程度。20款樣本中，14款沒有驗出微生物及致病菌，不過「Ice cream」及「토핌간」的樣本被驗出好氧性微生物總量，分別為每克2400萬CFU及12萬CFU，高出歐盟玩具安全指令的建議限值2.4萬倍及119倍。該兩款樣本同時被驗出腸道菌總量多於建議限值，消委會建議消費者立即停用相關型號玩具，指出兒童接觸後玩具後，手部觸及眼睛或未有洗手進食，有機會出現細菌感染眼睛發炎腸胃炎或發燒等症狀。



消委會又指，是次測試中全部樣本未有標明使用期限，雖然部分有列名生產批號及日期，但保質期及使用期限不明，增加消費者購買過期或受微生物污染的玩具的機會。亦有5款樣本欠缺警告字句，例如提醒避免接觸傷口等；17款未有提醒使用者玩樂後洗手，消委會建議廠商加入相關資料。



消委會總幹事黃鳳嫺指，「鬼口水」玩具中的硼化合物有機會影響健康，且會污染環境，又有各種防腐劑、致敏物及細菌，奉勸家長為子女選購玩具前三思，「喺咁多玩具中，係咪一定要玩鬼口水？」她提醒家長和兒童應避免自製「鬼口水」，因製作時會直接接觸硼砂等材料，有機會灼傷皮膚，而且不少人會添加其他材料，例如洗頭水、清潔劑等，不當使用可能造成皮膚敏感等問題。