消委會：12款素食含動物來源成分　素魚蛋有豬及魚基因

食素成為近年飲食潮流，但消費者委員會測試發現，部分市面出售的素食非全素，35款素食樣本中，有12款檢出含動物基因或動物來源成分，有素魚蛋樣本竟檢出含有豬及魚的基因，部分聲稱「奶素」的素食更檢出含雞蛋成分。另外，測試又發現多款素食含有食安中心規定不可添加在食物內的防腐劑。



消委會直言，部分包裝標示欠清晰，有可能誤導消費者，對茹素及長期病患者影響最大，或導致他們食用不適合或營養素不足的食品，而部分標示更有機會觸犯《商品說明條例》，促請食品製造商從速糾正，保障消費者健康。



消委會去年11至12月購買市面35款標示含有大豆或相關成分的預先包裝素肉，當中包括素丸、素火腳/素腸、素海鮮、素家禽等。12款被檢出含有動物基因的素食，當中4款的包裝標示更與測試不符，海關將跟進資料。



其中來自品牌「Saturday」的素魚蛋包裝上列明屬奶蛋素，成分只有大豆、馬鈴薯澱粉等非肉食，但檢出有豬及魚基因，包裝上寫有「產品部分工序在一般合格食品工場中進行」，但未有解釋工場是否同時加工肉類。代理商指，生產該產品時沒有添加任何肉類，但未能保證生產過程中不會出現交叉污染風險。消委會表明，包裝標示欠清晰，令素食市民有可能誤購產品，應作改善。



另外多達11款素食檢出含有雞蛋成分，包括「無肉良品」的素熱狗、「齋心」的素火腿、「松珍生枝」的日式燒鰻，以上3款包裝聲稱「奶素」，竟同樣驗出含有雞蛋成分。



消委會同時測試5種防腐劑，包括山梨酸、苯甲酸等，發現有6款樣本含有防腐劑，其中「精準荳制品公司」的素火腿、「順香」五香素鴨及「中興發展公司」素雞，檢出含有不准添加在大豆蛋白粉及混合物的山梨酸，「順香」五香素鴨的包裝上更聲稱不含防腐劑。