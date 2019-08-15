消委會：濫收費延誤送遞　集運投訴去年243宗

為節省網購運費，消費者或會選擇集運服務，集齊不同網店所購貨品再合併運送到目的地。消費者委員會去年共接獲243宗有關集運服務的投訴，今年首7個月亦有86宗，當中主要涉及運費計算不清、濫收附加費用、送遞延誤、貨品在運送途中損壞或遺失等。



其中一個投訴，投訴人委託某集運公司從內地託運貨品來港，按網上指示輸入資料並支付173.7港元運費，惟翌日該公司卻來電指貨品長度超標3厘米，要求投訴人支付200港元附加費，否則會把貨品退回賣方並收取退件手續費。投訴人不滿付款時無列明附加費，惟因當時急於取貨無奈付款，後來才向消委會投訴，投訴人收貨後亦就發現包裝根本無超出體積標準，涉事公司之後才安排退還附加費。



另一個案投訴人網購2件貨品及送往某集運公司在美國的中轉倉，再集合其他貨品一併送港，惟等了近一周，網上系統仍未顯示運送資訊，涉事公司在投訴人不斷追問下，才告知貨品被錯派另一中轉倉，但近一個月仍未跟進，消委會介入後與涉事公司先後兩度交涉，輾轉逾3個月投訴人才收到貨。



第三宗個案，投訴人發現某集運公司送抵香港的貨品中，一個木衣架斷裂，配件亦損壞，投訴人即時拍下照片要求對方賠償，惟對方辯稱要先比對內地中轉倉簽收時的照片。經過數星期，投訴人有感對方無積極跟進並丟掉破爛木衣架，該時涉事公司才稱可安排賠償但需退回損壞貨品，消委會事後介入，但涉事公司重申須先退回貨品。



消委會指，集運服務一旦發生爭議，網店、網購平台、運輸與集運公司責任難以釐清，索償過程既耗時亦困難，消費者更或需獨力承擔損失，敦促業界積極改善服務質素，集運公司更應採取必要措施，減低出錯機會。