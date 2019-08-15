消委會：殯儀收費差異大　全餐竟唔包棺木法事

消費者委員會發現香港持牌殮葬商的殯儀服務收費差異大，服務商只提供有限度資料，例如最低收費，而計算收費的方法各有不同，令消費者不能直接比較，服務內容及定價透明度極低。有逝者家屬購買「全套」服務後，才發現套餐連棺木、法事等服務都不包。



現時全港有125間持牌殮葬商，消委會共聯絡93間，其中14間斷然拒絕參與調查，消委會之後去信其餘79間服務商，只收到20間回覆，包括6間殯儀館和14間長生店。



部分服務商只提供有限度資料。是次調查包括48個不同的殯儀套餐，當中「院出或直出」殯儀套餐服務，本身毋須租用殯儀場地可省卻租金、靈堂布置等，但有13個「院出或直出」的套餐中，收費差距接近1倍，低至7980港元，高至1.5萬港元；至於12個無宗教儀式的套餐，收費最低13,520港元，最高35,800港元，相差約1倍半。另外，部分佛教或道教套餐收費差近1倍，業內人士解釋，負責法師的資歷、派別均會影響收費。



當中有消費者被殯儀公司職員推銷，為先人選擇3.3萬港元的「全套」殯儀服務，其後得知費用原來不包棺木、花圈、喃嘸師傅等服務，最終連同所有服務和雜費共支付了8萬港元，該名消費者為免影響家人心情，無奈接受及付款。



消委會今年1月至7月，接獲3宗涉及殯儀服務的投訴。除了「全套」套餐原來無全套服務，亦有投訴人於喪禮結束後查閱單據各項收費，發現與總額不符，惟殯儀公司只含糊回應。消委會促請殯儀行業採取開明態度，增加服務及收費資訊的透明度，同時提醒市民留意套餐服務內容，一旦簽署「委託書」及支付訂金，已算正式委託殮葬商提供服務。