美食博覽開鑼百人爭搶1蚊優惠　參展商料生意未及去年

一年一度的美食博覽今(15日)起一連5日於灣仔會議展覽中心舉行，超過1500個參展商參加，市民可大飽口福！美食博覽中亦有多個「1蚊優惠」，包括1港元「扒花膠」等，優惠吸引逾百市民一早到會場排隊，希望能搶得心水食品。



排頭位的梁小姐約6時抵達，她目標希望可參加到1港元「執到幾多得幾多」活動，當中最想得到黑松露等。她表示，今日預計花費數百港元購買食品，而過去數年亦有到美食博覽購物，認為今年較往年人數大減，「以前6點到，點會排到頭位！」



盧先生亦於6時許到達會場，由於未能排得較前位置，他估計未能搶購到原本計劃購買的海味，打算轉而購買月餅及榴槤等。盧打算花費約1000港元，惟今年社會氣氛繃緊，「都要就住荷包使！」



林女士與女兒一同到美食博覽，林表示特意首日前來，以避開周六、日(17及18日)的人潮及示威活動，「驚警察拉人會殃及池魚，嚇親小朋友，放催淚彈就大鑊！」她預計會花約2000港元購買鮑魚及日本水果等，認為美食博覽貨品齊全，方便一次過購買。



美食博覽開幕約2小時，大批市民到場「掃貨」，部分更帶同行李箱及手推車等。「安記海味」董事總經理潘權輝表示，受社會環境影響，今年對美食博覽期間營業額保守，「目標係達到上年個營業額已經好滿意」。



參展商高盛有限公司於美食博覽中售賣日本及韓國水果，職員黃先生估計，今年首日人流較去年減少約20%。受社會局勢及中美貿易戰影響，預料營業額會跌近70%。黃指空運水果周二(13日)抵港，幸好避開機場示威致航班取消事件，否則便會「Total lost(全損)」，據他了解，至少有3個日韓供應商因擔心安全問題，取消來港參觀美食博覽。



至於美食博覽「貿易館」的越南區中，有多個攤檔空出，售賣越南零食的阮小姐解釋，空出是因有多個參展商受香港機場示威影響，航班取消故無法到港。阮小姐朋友原打算售越南茶葉，但無法來港而面對數萬港元虧損，攤位惟有由阮小姐頂替，「酒店、檔租全部都蝕晒！」阮坦言以後或考慮不再參展。