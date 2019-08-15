去年食剩290萬個　逾半人今年唔想收月餅做賀禮

中秋佳節將至，不少人都會買月餅贈送親友。有調查發現，去年全港住戶共食剩至少290萬個月餅，主要因為收到別人贈送太多月餅，當中有約33%家庭會將食剩月餅送捐贈予有需要人士。



食物回收組織「食德好」訪問了257個家庭，了解他們去年食剩月餅情況。結果發現去年每個家庭平均食剩2.9個月餅，比前年多了0.63個，並推算去年全港住戶共浪費了至少290萬個月餅，按年多了63萬個。



調查指，逾半人因為收到月餅賀禮太多，導致家中有剩餘月餅，亦有4成人是因健康理由而食剩月餅，只有33%住戶有將食剩的月餅捐出。調查又發現，有逾半市民今年打算不購買月餅，亦有逾半市民表明今年不希望收到月餅作為中秋賀禮。



企業方面，調查亦訪問了30家企業和機構，當中有17家表明會送贈月餅予員工，平均每個企業和機構送贈員工的月餅達151盒，估計總數逾1萬個；而企業決定送贈月餅予客戶或合作夥伴時，主要考慮傳統習俗，禮物體面等因素。



食德好表示，去年破紀錄回收到8萬個月餅，當中9成都是來自不同生產商，絕大多數都是同一款口味「流心奶黃月餅」，又稱以往從機構回收的月餅多數是當年推出的部分新口味產品，估計去年回收大量「流心奶黃月餅」是因生產商生產過盛所致。