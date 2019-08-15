修例風波：梁卓然稱檢控無考慮政治訴求　學者促夠證據便起訴

有律政司檢控人員早前發匿名公開信稱正承受內部和外部壓力時，又批評律政司司長鄭若驊處理牽涉大型公眾活動案件時有政治因素考慮。刑事檢控專員梁卓然今(15日)表示看不見有任何壓力，強調律政司處理案件會視乎證供、是否有合理定罪機會、檢控是否符合公眾利益，且只考慮相關行為是否違法，不會考慮背景及政治訴求：「所有案件我哋都係一視同仁。」



對於公開信批評他把關不力，梁稱自己已盡力作出公平檢控，他又指看不到有任何需要為最近的事件設立專門的檢控委員會。



至於鄭若驊曾參與《逃犯條例》修訂的工作，若她參與檢控相關示威案會否有利益衝突，梁稱不能透露哪位或哪個級別人員有否參與某宗案件，但重申律政司同事會根據證據強弱等作檢控工作。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，若律政司對某些違法個案掌握足夠證據，便一定要作出起訴，不應考慮被告身份、地位、背景等，但他對梁稱會一視同仁沒有信心，因律政司過往有「放生」前科。



陳指，壹傳媒黎智英「黑金案」在鄭若驊上任初期便獲「放生」，黎作為違法佔中搞手之一，以及2年前刑恐東方報業集團男記者案，至今也未起訴，而社會上不少人均認為上述案件證據確鑿，故質疑鄭若驊向黎提供司法保護傘。