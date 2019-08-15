修例風波：鄭若驊續龜縮　網誌廢噏多溝通被批得個講字

政府修訂《逃犯條例》引發持續2個月的社會衝突，始作俑者律政司司長鄭若驊就日日與特首「龜縮」，對社會無日安寧視而不見。鄭若驊今日(15日)又化身「鍵盤戰士」，發表網誌指政府十分重視與年輕人溝通，鼓勵法律學生多點「走出去」，多介紹香港的法律制度和優勢，宣傳香港。時事評論員陳雲生批評鄭若驊「得個講字」，若早就修訂條例與廣大市民做好溝通，就不會弄至如斯田地：「難聽啲講，成篇文都係公關show！」



鄭於網誌提到，早前與一批曾到內地實習的法律學生會面，有學生明白必須將目光放遠，多留心國家和世界發展，以開放態度接觸人和事，才能夠自我增值。她鼓勵學生體驗不同法律制度的同時，多介紹香港的法律制度和優勢。她又形容，與法律學生會面是律政司配合政府施政新風格第一步，將繼續帶來新的安排，讓政府更能掌握民情。



陳雲生認為鄭的文章與她現時行徑互相矛盾，他估計是鄭早前被中央「提醒」，才敷衍發文指多與年輕人溝通。他建議鄭先做好本分，面對公眾，立即解決當今亂局：「同啲法律尖子對話有咩用？今次衝突源頭係一群睇唔到自己有前途的年輕人！」他說，若不想再有更多年輕人受唆擺參與示威，鄭應盡快面對公眾。