機場示威者涉雷射筆照眼襲警　辯方稱被告遭警圍毆

本周二(13日)市民到機場集會時，有人聲稱遭示威者打傷報警，警方到場後與示威者起衝突，兩名警員疑分別遭示威者打頭和用雷射筆照向眼睛。兩名示威者事後各被控襲警罪，今(15日)被解往沙田法院提訊，毋須答辯，獲准保釋至10月10日再訊，以待警方繼續調查。



兩名被告為報稱無業的區得福(27歲)，以及報稱是工程師的彭及鍵(28歲)。他們被控於本月13日，在機場一號客運大樓內，分別襲擊警長李智健和警員鄧東華。



據了解，警員當晚約11時到達機場，擬協助醫護人員和一名聲稱被示威者襲擊的人到醫院時，與示威者起衝突，有示威者向警員投擲物件，當鄧欲制服該示威者時，彭上前阻止，期間打到鄧的頭，彭最終被另一名警員制服。至於區則被指在衝突期間，用雷射筆照向李的眼睛。



辯方申請以現金1000港元保釋，兩名被告都可遵守宵禁令，以及不再到機場客運大樓。此外，辯方指兩人被捕後均曾受警員襲擊，其中彭在警車上和落車時遇襲，到達警署後更遭大批警員圍毆，傷勢不輕，已向警署值日官投訴並拍下傷勢照片，事後需到醫院診治，日後或會向投訴警察課投訴。