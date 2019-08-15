女大狀否認醫院襲老翁　案件明年開審傳11證人

女大律師方也方今年3月疑在銅鑼灣聖保祿醫院襲擊一名八旬翁被捕，事後遭控一項普通襲擊罪，案件今(15日)在東區法院再訊，她否認控罪，並稱已委聘資深大律師替她抗辯，為遷就資深大律師的檔期，案件排期於明年2月17日開審，預計審訊5天。



57歲被告方也方被控於今年3月20日，在銅鑼灣聖保祿醫院B庭1樓襲擊男子康繼興。方今日無律師代表，控方表示將會傳召11名證人，裁判官見證人數目眾多，提議開審前先進行審前覆核，看看能否減少證人數目。



不過，方認為事件經過已有閉路電視影到，但控方仍「搞咁多證人出嚟」，因此她「冇嘢同意到」，堅持控方應傳召所有證人，即使只是事後到醫院拍照搜證的警員，她亦要求傳召，因為警員「所做嘅嘢都非事實」。裁判官聞言即提醒她「咁聘用資深大律師嘅費用係你畀㗎喎」，方答「當然啦，我知道」。



控方透露，將會有6分鐘的被告警誡錄影片段，以及10分鐘的醫院閉路電視片段呈堂，被告在警誡下承認當時在場，但否認施襲指控。最終裁判官未有定出預審聆訊的日期，直接將案排期明年2月開審。



被告早前在庭上陳詞指，她與80多歲男事主相識多年，事發時在醫院碰見，但事主女兒阻止二人交談更辱罵她，更想將坐在輪椅的事主推走，被告稱出於善意想保護事主而從後攬着他頸以下位置，結果因輪椅太小令事主跌倒在地。