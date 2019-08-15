政黨團體提400多項建議　冀施政報告「接地氣」及解深層次矛盾

社會動盪，經濟前景黯淡，工聯會理事長黃國稱，修訂《逃犯條例》觸發的暴力衝擊，或導致失業問題加劇，政府應成立失業援助金，而政府應多些「落街」，了解各階層心聲，讓10月發表的《施政報告》能「接地氣」。



工聯會會長吳秋北指，就《施政報告》提交了351項建議，涵蓋勞工、房屋、福利、醫療、治安、民生。吳稱當中最主要是勞工問題，建議政府取消非公務員合約，直接以公務員職位聘請僱員，將法定假和公眾假劃一為17日，取消強積金對沖安排，完善退休保障。



立法會議員麥美娟則指，現時公屋輪候時間長，建議收回粉嶺高爾夫球場及填海增加土地供應，另應限制境外人士在港購買住宅。她又建議政府增設婦女醫療券、提供開學津貼、括公屋免租一個月、提供永久電費補貼及重推N無津貼。



另外，民建聯就《施政報告》提出逾100項建議，認為政府應抱釜底抽薪決心，並指深層次矛盾有三方面，包括土地供應不足、青年向上流動機會低及貧富差距太大。該黨立法會議員陳克勤指，公屋三年上樓目標現時最少要5至6年，因此需要改革「土地供應督導委員會」，並建議將迪士尼第二期發展的土地改作公營房屋，紓緩房屋短缺問題。