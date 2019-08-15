修例風波：社會充斥仇恨　楊潤雄憂政治干擾校園

暑假即將完結，新學年下月開學，教育局局長楊潤雄今日(15日)在局方網誌《局中人語》撰文，指近日與教育界同工交流，話題離不開學校面對新學年的挑戰和擔憂，學界共同目標是確保學生能夠在一個安全、有秩序和專業的教學環境中學習，免受政治及其他因素干擾。他形容，面對近日種種社會現象，負面以至仇恨情緒，不合作以至衝突事件，大家要繼續保護同學及堅守寧靜的校園環境，確實是一項挑戰。



楊又指，校長和老師是學生的榜樣，一言一行更是言教身教，社會期望教師作為專業教育工作者，能夠堅守專業守則，以教育學生為首要職責，愛護每一位學生，在教學過程中關心學生的安全，與學生建立互信和尊重的關係，而與同學討論問題時能保持客觀，並鼓勵他們獨立思考及作出理性的判斷。



他相信每一個香港人都希望有更美好的香港，如何建設、如何改變，社會上可能有不同的見解，但「羅馬非一日建成」，願大家珍惜所有，以正面、積極及具建設性的方法，一起推動改善。在學校層面，需要讓同學明白生命中有值得感謝和珍惜的人和事，並學會以積極和樂觀的態度迎向未來。



教育局每年都舉辦「我的行動承諾」並訂定主題，鼓勵學生透過集體承諾和參與學習活動，建立健康的生活方式和培養良好品德。今年活動的主題是「感恩珍惜．積極樂觀」，希望能培養同學感恩之心，學懂珍惜擁有的一切，並抱持積極樂觀的人生態度，勇敢面對生活和成長的機遇和挑戰。