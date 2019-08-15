豬瘟肆虐豬價飆　內地活豬最快周末正常供港

深圳的清水河活豬中轉站日前有豬隻疑感染非洲豬瘟死亡，供港活豬受影響，市民「捱貴豬」。有肉檔東主苦訴生意難做，行內一片死寂，惟有自行削減人手等經營成本，見步行步，「連舖租同人工都唔夠畀！」香港豬肉行總商會理事長許偉堅透露，清水河中轉站已關閉及消毒，估計明日(16日)有望解封，內地活豬供應最快後日(17日)恢復。



零售點豬肉供應今(15日)明顯縮減，樂富一個街市原有7檔豬肉檔僅得5間營業。肉檔東主梁先生直言以往街市人來人往，如今卻市道淡靜，前來買豬的顧客銳減，「個個見到豬都嗌貴，少咗好多人來。」他透露豬肉來貨近5000港元一擔，難以負擔，「貴到無法想像，叫我哋點捱！」惟他手停口停，休業難抵舖租，只好削減一半上班人手。



另一肉檔東主余先生表示，隨着活豬供應減少，來貨貴3倍，他亦不得不加價，豬肉賣98港元一斤。他留意到不少市民或嫌活豬價錢較貴而轉食冰鮮豬，對此大感無奈。余批評政府眼見業界苦況亦無施加援手，苦訴每日賣不完豬肉就會蝕本，「賣唔晒就即刻蝕錢，賣得晒就勉強用黎交租。」



黎女士以100港元購買一斤排骨，直言較以往升一倍，稍後或減少食豬。梁婆婆就以170港元購買約一斤瘦肉煲湯，「依家隔日咁食，今日食咗，聽日就惟有唔食住。」