修例風波：經濟差推諉示威者　民間記招批政府卸責

修訂《逃犯條例》風波不斷，政府無視市民訴求令民怨沸騰。有市民今(15日)舉行第4次「民間記者會」，譴責政府製造「理想與麵包」的偽命題分化社會，將香港經濟下滑原因諉過於示威者，企圖在經濟危機中獨善其身。發言人呼籲港人齊上齊落，重申五大訴求。



發言人周先生(化名)指，警黑勾結衝擊社區經濟民生，上月21日白衫人於西鐵元朗站襲擊市民翌日，黑社會刀手斬人流言傳遍社區，令屯門、元朗及天水圍多間商舖提早收舖，盡顯市民對警方不信任。周引述資料指，若政治不穩因素持續，今年零售銷售將有雙位數跌幅。



7.21事件已發生逾20天，警方仍未起訴任何人。另一發言人李先生指，早前浸會大學學生會會長方仲賢購買觀星用的雷射筆後被捕，但斬人事件至今仍未起訴，直言「斬人嚴重啲？定雷射筆嚴重啲？唔使有法律知識嘅人都知」，他不評論這是否「官警黑勾結」，但認為市民對此抱有極大懷疑，要求政府及警方解釋。



一眾高官日前措詞強硬，表明要先恢復社會秩序，才可商討香港出路。另一發言人何先生直言只要政府回應五大訴求，便不會再有示威活動，「唔好再拋個波畀我哋」，又相信示威者不會願意修改五大訴求。有關近日機場示威活動，發言人指深信示威者會反省，雖然機管局已申請禁制令，但一定另有途徑去表達訴求。