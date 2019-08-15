修例風波：衝擊深水埗警署拘17人　稱內街放催淚煙因受襲

修訂《逃犯條例》風波下衝突不絕，昨日(14日)有示威者衝擊深水埗警署。警方今(15日)指，昨日有15男2女被捕，年齡介乎15至61歲，涉嫌非法集結、意圖縱火、刑事毀壞及藏有攻擊性武器等，警方昨共施放35枚催淚彈及1枚橡膠子彈。由6月9日至昨日，共748人被捕，其中115人已被檢控，及發生76次包圍及襲擊警署事件，共177名警員受傷，而早前在尖沙咀被擲中汽油彈的警員仍留醫。



警方又為昨日在深水埗內街施放催淚彈影響到居民一事辯解，深水埗警區指揮官何啟軒表示，昨日有示威者在內街以彈珠及雷射筆照射警員，故決定以催淚彈驅散，由於時間短促，難有足夠時間通知，已即時用揚聲器通知居民關窗及留在安全地點。



至於前日(13日)在機場有警員被指非禮少女一事，警方在記者會上播放片段澄清，警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥指，該名警員當時不小心撞倒一名女子，自己亦失去平衡，當時警員已將盾牌轉為左手把持，更嘗試扶起該名女子，但大量人士立即靠近及攻擊，將他壓至牆角，又搶走警棍及胡椒噴霧，該名警員始擎槍警告示威者。



警察公共關係科總警司謝振中表示，機管局取得禁制令後，機場目前運作大致回復暢順，呼籲市民不要以身試法。



謝重申，警方在使用武力是盡可能給予警告，但若情況不許可，只可用相應武力對付示威者，而昨晚示威者示威者用彈珠及雷射筆對警署及站崗警員作長距離攻擊，因此他認為警方使用催淚劑驅散是合適。



另外昨晚深水埗警署外示威者聚集期間，一名警員被指利用擴音器「失控地」與在場市民對罵。何啟軒強調該警員並無說出任何粗言穢語，只是使用在場人士容易理解的言語溝通，但會檢討相關做法。