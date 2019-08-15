修例風波：政府派191億元圖息民憤　打工仔100%退稅

反對修訂《逃犯條例》示威浪潮不斷，政府決定「派糖」以息民憤。財政司司長陳茂波今日(15日)聯同財經事務及庫務局局長劉怡翔、勞工及福利局長羅致光等官員舉行記者會，公布最新的經濟情況及一系列支援企業和市民的措施。陳表示，按目前情況和展望估計，今年餘下時間香港的經濟形勢仍然嚴峻，政府因此須將2019年全年實質增長率預測下調至0%至1%。



陳茂波宣布推出191億港元的支援企業及紓困措施。在減輕市民財政負擔方面，政府會將2018/19課稅年度內的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅稅務寬免百分比，由財政預算案建議的75%提升至100%，而每宗個案的上限則維持在2萬港元。退稅安排可惠及約143萬名納稅人或企業，其中133萬人或企業因此不需交稅，讓他們額外節省18.4億港元稅款。



政府亦會向領取社會保障金額人士，額外發放相等於一個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。在職家庭津貼及以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼亦會作出相若安排，措施將涉及約40億港元開支。



在2019/20學年，政府會為本地幼稚園、小學及中學日校學生提供每人2500港元的津貼，以減輕家長在教育支出方面的財政負擔，措施將涉及約23億港元的開支，超過90萬名學生將可受惠。



政府亦會為房屋委員會和房屋協會的公共租住單位的較低收入租戶，代繳一個月租金，開支約為14億港元。政府亦會邀關愛基金考慮為非公屋住戶和未領取綜援的低收入家庭，提供一次過生活津貼。



另外，每個電力住宅用戶戶口亦會獲提供一次性2000港元的電費補貼，將涉及56億港元開支，超過270萬個合資格住宅用戶可受惠。



陳表示，相關措施並非回應修例風波帶來的政治壓力，解釋是基於對經濟環境的評估及對未來經濟會出現的情況未雨綢繆。被問到大專院校學生未能受惠，陳認為大學生有需要可申請貸款及獎助學金，而幼稚園及中小學生的津貼，目的是要減輕家長負擔，而今次措施亦比有聲音建議全民派8000港元更具針對性。



實施時間方面，財經事務及庫務局常任秘書長劉焱指，租金減免等屬行政措施的項目，最快10月起陸續落實；費用減免等措施需修改附屬法例，期望立法會復會後提交，最快10至11月時落實；至於其他補助津貼因屬開支項目，需向立法會財委會申請額外撥款；至於稅務寬免，則需修訂原有的草案再待立法會批准。