借貸唔還累家人幫還債40萬　公屋女夥男友扮被禁錮呃贖金

與家人同住公屋的26歲女子，前年透過交友程式「遇見」認識一名運輸工並成為情侶，並依男友指示向不同財務公司借貸，又依指示以炒輸股票、欠債等不同藉口向家人索取金錢。女子更把家人資料「奉上」給男友，其家人的資料更疑被男友用來借「大耳窿」，令她的家人不斷受騷擾，更遭人上門淋油。其家人為了替她還債等前後交出逾40萬港元，惟她卻再與男友等上演被禁錮，圖再騙家人交出35萬港元贖金。女子家人擔心下報警，警察找上女子男友家，卻只見兩人在屋內，沒有被禁錮迹象。女子及男友等人被捕，兩人與一名同夥今(15日)於區院分別承認詐騙、洗黑錢、勒索及串謀妨礙司法等罪。



認罪被告依次是徐景樺(30歲)、莊浩文(年約30歲)及楊夢儀(26歲)。楊為該名與家人同住公屋的女子，而徐案發時是楊的男友，案件押後至12月10日聽取求情。而同案尚有3名被告韓可欣、梁惠琳及文學輝涉及洗黑錢等罪，則押後至10月審訊。



三人認罪的案情指，楊在2017年5月認識徐後成為情侶，後並懷上徐的孩子。同年8及9月，徐指示楊向不同財務公司借貸19.9萬港元，當楊不能還款時，楊的家人便會幫忙還錢。



2017年9月，徐騙楊她有7萬港元欠債，並着楊騙家人炒輸股票，以讓其家人代還款，楊母及其姐故依指示把7萬港元存入指定戶口。但徐在10月卻謊稱該7萬港元尚未還，要求楊再向其家人索8.5萬港元，楊家人遂又入款到指定戶口。



而楊曾把家人資料交予徐，徐在同年12月向楊稱因欠「大耳窿」4.5萬港元，故將楊及楊姊的資料交予「大耳窿」。楊姊之後便收到陌生男子電話，對方指楊姊欠債，並威嚇若不還款，「你喺街上被人毀容，唔好怪我哋」。楊姊感驚慌即晚報警，當陌生男再打給楊姊時，楊姊告知已報警，對方仍要求還錢，楊姊害怕便依指示把該筆款項存入指定戶口。



翌年2月，楊姊再接獲陌生男電話，對方稱因她報警，致令戶口被凍結而蒙受損失，要求賠償11萬港元，否則會「上門搞你哋，搞埋你哋鄰居」，楊姊感驚慌而存款11萬港元予莊浩文的戶口。惟數日後，楊姊又再接到莊來電，莊指他現有條數，因楊姊未有銷案，故需再賠償11萬港元，楊姊又存款並銷案。莊卻再致電楊姊、楊弟要求更多賠償，楊姊不回應後，楊家遭人先後兩次淋白、紅油等，楊母報案。



同年3月10日，楊當時懷有7個月身孕，向家人表示往產前檢查。楊母及後卻收到楊的訊息指「阿媽，我出左事吖，快啲打電話比我」。楊母電楊時，卻有人接聽並稱要35萬港元贖金以換取楊安全。楊家人於是報警，警方翌日早上掩至徐家，發現兩人安在家中，沒有被禁錮迹象。



三名被告其後被捕，在警誡下，徐稱知道楊有借貸但不知詳情，至於聲稱綁架當天，他與楊行街食飯後回家睡覺，曾見楊打電話但不知細節，而他是應楊要求刪除當天訊息紀錄等。楊則稱：「係我男朋友徐景樺叫我咁做，打電話畀我阿媽呃佢錢嘅。」而當天向母所發的訊息乃徐在楊不知情下發出。至於莊則指是徐稱遭人欠錢，着他幫忙追債。