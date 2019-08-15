為民鎚害：滅鼠「止捕製亂」　陳肇始唔攬炒唔安樂

有人用「覆滅香港，時代攬炒」八字形容今日香港，可謂相當貼切，皆因一眾高官高薪低能，不但無法平定示威，連滅鼠一樣老鼠拉龜。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，指導致人類感染大鼠戊型肝炎個案不斷爆發，然而政府滅鼠「求求其其」，繼續「止捕製亂」，難道政府要「沙士」疫情重演才會知錯？食物及衞生局局長陳肇始可謂「唔攬炒唔安樂」。



食物環境衞生署經常被轟「唔掂」，政府卻一直任由老鼠每晚出沒，影響市民日常生活，不少市民已忍無可忍，索性「自己香港自己救」，如大埔、深水埗均有民間自發組織的「滅鼠隊」，其中深水埗更在短短2小時內成功捕捉6隻老鼠，比政府更為「快靚正」，而事實上全港18區均有鼠蹤，政府何不考慮舉辦「全港捉鼠會」，看看哪一區捉得多、捉得快？



老鼠可以傳播鼠疫、流行性出血熱、鈎端螺旋體、斑疹傷寒等疾病，亦會咬爛家具，甚至咬人，偏偏政府卻似不願滅鼠，有區議員曾踢爆政府一直不願用高科技設備滅鼠，仍然停留在用老鼠藥的層次，成效自然大打折扣。



不過，政府仍喜歡搬出數字自吹自擂，指食環署由5月全城清潔行動開始，首2個月已捕捉5215隻死老鼠、3006隻活老鼠，以及堵塞2144個老鼠洞，表面上看似勤力，但實際上記者仍可以輕易找到老鼠聯群結隊出來覓食的畫面，可見政府滅鼠工作仍是不合格。



有馬鞍山區議員批評，政府在屋邨加裝防鼠擋的做法，並沒有令老鼠數目減少，因為政府並未從老鼠洞入手，任由老鼠大量繁殖，連康文署公園都有大量鼠蹤、鼠洞，即使市民向政府投訴，但政府仍「投訴接受，手法照舊」，各部門互相推卸責任，結果還是由市民親自出動滅鼠。



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