政Whats噏︰自由黨內訌白熱化　田北俊被「黨員」促下台

修訂《逃犯條例》紛爭未平，自由黨榮譽主席田北俊(田少)早前公開批評政府，更要求支持修例的該黨主席張宇人辭去行會職務，而該黨黨魁、紡織及製衣界立法會議員鍾國斌亦曾建議政府撤回修例。呢場風波依家就燒到去該黨，有自稱「一眾多年來熱愛自由黨的兄弟姊妹」去信高層炮轟田少等人，仲話要成立一個反田少群組，要求佢哋下台。



該封信收件人包括田少、鍾國斌、張宇人、航運交通界立法會議員易志明以及同係榮譽主席嘅劉健儀同周梁淑怡。信中指，佢哋不滿鍾要求撤回修例同成立獨立調查委員會，因為咁做等同代表該黨支持破壞法治嘅反對派黑衣暴徒，又重提當年政府就《基本法》廿三條立法一事，對田少當年錯誤地代表該黨不支持立法表示強烈不滿，仲話當年令該黨變成建制派叛徒。



信中又指，田少當初已行錯第一步，令一眾年輕會員失去向上流空間，故現要求田少、鍾國斌、周梁及劉健儀下台，否則會聯同黨內各階層一同退黨，仲警告勿低估同忽視佢哋勢力，否則必定後悔。佢哋仲話，如再發現田少等人做出損害該黨行為，就會展開懲罰行動，正式象徵「老人政治」時代過去。