修例風波：斥外媒妄評港局勢　華外交部駐港公署嚴正交涉

反對修訂《逃犯條例》風波未息，引起各國輿論關注。對於美國《華爾街日報》周四（15日）發表名為《特朗普的香港風險》的社論，中國外交部駐港特派員公署發言人同日作出批評，斥上述文章罔顧事實、顛倒黑白，對香港局勢指手畫腳，妄加評論；公署為此向美國當局提出嚴正交涉，以表示強烈不滿和堅決反對。



公署發言人指，上述文章就香港局勢發表一系列不負責任的言論，充斥着無知、偏見和傲慢；又稱香港自1997年7月1日起，已是中國不可分割的一部分，香港事務純屬中國內政，不容外國置喙；對於文章提到中國「入侵」香港，並重提《中英聯合聲明》等，公署認為相關說法荒謬之極。



發言人續稱，該文將香港特區政府誣稱為煽動者，把香港警隊依法執法、維護法治說成野蠻暴力，又把暴徒暴行美化為「和平示威」和「合理憂慮」等，均屬偏見。發言人認為，該文以世界警察自居，不僅向美國政府決策者喊話支招，更要美國總統以簡單粗暴方式，插手香港事務，進一步顯示其觀點傲慢。



公署強調無知、偏見和傲慢，均不能掩蓋事實和真相，署方奉勸有關媒體立即改正錯誤，以負責任態度客觀、公正、平衡報道香港局勢。