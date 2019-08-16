刑恐東方記者案拖兩年　第14度去信質詢律政司

壹傳媒黎智英前年6月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，律政司拖延逾兩年仍「唔敢告」。觀乎近日的《逃犯條例》風波中，律政司司長鄭若驊明顯失職，淪為「避政司司長」；反觀被指為美國代言人的黎智英，竟高調訪美與多名政府高層官員會面，對香港局勢「指指點點」，令人質疑律政司是否怯於黎背後勢力而放生。東方與受害記者今日(16日)第14度去信律政司，嚴正要求律政司正面回應「告定唔告」黎智英，各界敦促律政司盡快公開交代，勿因懼怕外國勢力作縮頭烏龜。



黎智英公然以粗言辱罵恐嚇東方男記者案件證據確鑿，律政司卻一直不起訴，各界早已質疑是否怯於外國勢力，甚至患上「恐洋症」。適逢港府修訂《逃犯條例》引發示威衝擊不斷，一向與美國關係密切的黎智英，多次透過旗下壹傳媒鼓吹市民上街，早前更到美國與副總統彭斯、國務卿蓬佩奧及國家安全顧問博爾頓會面，亂港之心昭然若揭，港澳辦更點名批評。但律政司卻選擇對是否起訴黎智英避而不談，不禁讓人懷疑律政司是否忌諱其背景「唔敢告」，以免他號召更多市民對抗政府，甚至是受美國壓力而不敢起訴。



律政司作為本港法治之首，理應成為捍衞本港法治之磐石，然而事實竟是背道而馳，律政司一直姑息養奸，顛倒是非，先後多次放生黎智英，包括秘捐泛民黑金案不提控，參與違法佔中案仍未「落鑊」等，致反中亂港傳媒屢受包庇。反觀一直愛國愛港、為民請命的東方卻屢遭針對、滋擾及打壓，政府都不作理會，出現「愛國愛港受懲罰、反中亂港有呵護」的荒謬現象。



東方和受害記者作為納稅人，亦是監察政府的第四權，竟不獲法律保障，更遑論是一般升斗市民。為討回公道，東方和受害記者先後13度去信律政司，但其中兩次律政司竟未有回應，於今年1月遭申訴專員公署調查確認違反須在14個工作天內作回覆的服務承諾；縱有回覆亦只是敷衍了事，內容虛無縹緲。東方和受害記者今日第14度去信律政司，強烈要求交代案件進展，告或不告黎智英都要給予一個明確答覆。



「律政司明顯忌憚黎智英背後嘅勢力而拖延唔起訴，如果之後多幾個有外國勢力撐腰嘅人喺度興風作浪，咁香港以後仲有法治嘅？」時事評論員陳雲生指，黎智英涉刑恐記者的案件證據確鑿、案情簡單，卻拖延逾兩年仍未起訴，直言情況是「幾十年嚟都無見過」。他促請律政司盡快向公眾交代是否起訴黎智英，還受害記者一個公道。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則稱，黎智英被指是近日反修例風波的幕後黑手，如律政司繼續拖延不起訴，不但會令全香港市民失望，甚至會令中央政府失望，「非法佔領唔告、刑恐記者又唔告，咁樣只係顯示律政司對黎智英包庇縱容。」



黎智英涉刑恐東方男記者案在前年6月4日傍晚發生，黎在維園涼亭出席六四祈禱會後，突走到一名在場作正常採訪的東方記者前，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已全部被錄影，有相有片。事件更令受害記者終日飽受身心及精神困擾，深感人身安全受威脅，出現心悸失眠等徵狀，需接受精神科及心理醫生治療。



不過，事發至今逾兩年，唯一進展只是黎智英在警方要求下，於去年8月16日到港島總區重案組錄取口供。而黎傍晚返回其何文田寓所時顯得一臉落寞。據悉，警方已將黎的口供等案件資料再呈交律政司，尋求法律意見，諮詢是否落案起訴黎。



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