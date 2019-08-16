修例風波：百分百退稅安排未定　料稅單「動手腳」分三期交稅

政府派糖圖息民憤，宣布提高二○一八/一九年度薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的寬免百分比，由百分之七十五提升至百分百，上限維持二萬元，惟立法會遭破壞令稅務修訂條例草案無法通過，退稅安排受阻。消息指，新一期稅單會分三期繳款，最後一期繳稅日為明年立法會任期完結後，金額為市民可獲寬免稅款。財經事務及庫務局發言人回覆查詢時，承認當局會制訂適當安排配合稅務寬免的落實，適時作出公布。



稅務局早於五月初已發出約二百六十八萬份報稅表，按慣常做法預料市民於十月便會收到稅單。據了解，一直有傳財庫局擬以行政措施處理退稅安排，惟當中涉及大量法律問題，若以「先收後退」方式或會引起民怨，且導致額外行政工作變成擾民，但未通過修例又不能不收稅，當局諮詢律政司及政黨意見後，終敲定於將發出的稅單上「動手腳」。



消息指，新一期稅單會如常列出市民應繳稅項，但繳付日期將由原來兩期，增加為三期，最後一期繳款日料定於明年八月底。稅務局亦會在稅單上列明因應修例工作未完成，第三期應繳款項為納稅人可獲寬免的稅款，如明年八月底前立法會仍未通過修例，納稅人則需如期納稅，相反一旦通過修例，稅務局則會發出通知書，告知納稅人不用繳交第三期稅項。