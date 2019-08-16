修例風波：博爾頓警告別在港製造新天安門廣場事件

香港政府修訂《逃犯條例》引起國際關注，繼美國總統特朗普發聲後，國家安全顧問博爾頓周四（15日）呼籲中國應對有關問題時，不要製造一個「新天安門廣場事件」。



博爾頓接受美國之音訪問時提到：「中方必須小心審視所採取的行動，因為美國人民仍然記得天安門廣場，記得那張男子站在坦克車隊前面的照片。」他補充道，假如中國在香港製造同樣的新記憶，將會是一個巨大錯誤。



當被問到中方對香港的看法時，他認為中國領導人對未來採取的行動感到憂慮，擔心內地人民見到香港示威，因為他們渴望自由。他指美國期望中國至少能夠履行《中英聯合聲明》，讓香港保持獨特制度和自由，一旦違反將對北京構成重大的誠信問題。



中美貿易戰方面，他形容美國正與中國展開一場艱辛的經濟競爭。他指中國在90年代之後發展良好，其中一個原因是從美國、歐洲、日本竊取知識產權和強制技術轉移。他另提到，香港擁有一個可信和公正的司法系統，中國約60%的投資是通過香港執行；假如香港因為北京作出錯誤決定而失去聲譽，中國將承受重大經濟後果。