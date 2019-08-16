備戰技能界奧林匹克賽　港生打造全能機械人

被譽為技能界奧林匹克的世界技能大賽月底於俄羅斯舉行，職業訓練局轄下院校3名學生亦有參賽，電機工程高級文憑畢業生羅兆良及李偉傑組隊參加機械人項目，4天內要完成多個任務，包括合作編寫機械人程式，以讀取編碼、辨認物件、撿起及運送物件等。他們認為，自己設計的機械人較其他團隊更加穩定，亦有信心脫穎而出。



指導老師、職訓局工程系教學助理麥嘉俊表示，團隊約在9個月前收到比賽題目，他們需要製作一部「AGV機械人」，這機械人是一般自動化工廠已有的設備，「即將貨物由一地搬到另一地」，團隊設計的機械人在比賽時需要完成不同的指示，他們需練習30個指示，包括夾起哪種球體及夾起球體的次序等等。比賽時，每天早上都有工作人員發放題目，讓他們完成相關任務。



團隊成員羅兆良中2起參加風力發電機模型設計比賽，自此愛上設計及組裝機械人，多年來參與過10多個相關比賽，例如設計風力發電機械人等。他和拍檔李偉傑在修讀高級文憑時一同參加全港大專生機械人大賽，羅對組裝機械人有豐富經驗，李則擅長編程，二人一拍即合，先在世界技能大賽的香港代表選拔賽勝出，並晉身世界賽。



比賽的最大挑戰是在短時間內完成指定任務，故機械人的摩打要行得快，並要精準讀取機械人走道上的條碼以行走指定路線等，現時他們已改良了第3個版本。早前隊伍受邀參加友誼賽，了解其他隊伍的實力。



就讀香港知專設計學院視覺傳意高級文憑的畢業生文海桐，亦將出戰同一大賽的平面設計科技項目，今年的比賽項目加入了新元素，包括社交媒體及手機應用程式的介面設計，以及不同電子書的版面編輯等。



第45屆世界技能大賽將在本月22至27日於俄羅斯喀山舉行，屆時有超過60個國家及地區過千名選手參加，在56個比賽項目中競技，比賽內容有立體遊戲設計、汽車噴漆、西式烹調及美髮等。