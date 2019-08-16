東方日報A2：政府開191億期票　被轟小恩小惠

修訂《逃犯條例》引發政治災難，遊行示威衝擊不絕，社會嚴重撕裂，陷入無政府狀態。政府老調重彈欲派糖救亡，推出共一百九十一億元紓困措施，包括公屋免租一個月、綜援出雙糧、電費補貼、派錢予學生等，但部分措施要待立法會復會才能審批，圖平息民怨的如意算盤或打不響。有學者及立法會議員批評措施屬「小恩小惠」，且遠水不能救近火，猶如開「期票」、「煮無米粥」，最重要是根本沒有聚焦及解決政治紛爭的核心問題，相信難以紓緩當前緊張的社會氣氛。



財政司司長陳茂波昨宣布一系列措施，包括額外發放相等於一個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼；為本地幼稚園、小學及中學日校學生提供每人二千五百元津貼，但大學生無份，以減輕家長在教育支出方面的財政負擔，措施將涉及約廿三億元的開支，超過九十萬名學生可受惠。



政府亦會為房屋委員會和房屋協會的公共租住單位的較低收入租戶，代繳一個月租金，開支約為十四億元；當局亦會邀關愛基金考慮為非公屋住戶和未領取綜援的低收入家庭，提供一次過生活津貼。此外，每個電力住宅用戶戶口則會獲提供一次性二千元的電費補貼，將涉及五十六億元開支，超過二百七十萬個合資格住宅用戶可受惠。



為協助企業紓困，廿七類政府收費獲豁免，為期十二個月，包括海事、物流、飲食及旅遊等多個行業。政府亦會向地政總署轄下大部分作商業及社區用途的政府土地短期租約、公眾街市檔位等，提供百分之五十租金減免，為期六個月。



陳茂波表示，上述廿七類豁免政府收費建議，其中十九類須修訂附屬法例，會於十月向立法會提交相關附屬法例，進行先訂立後審議的程序。他預料措施會對經濟帶來約○點三個百分點的提振作用，惟各項措施並非同時落實，故對經濟的提振作用是分階段顯現。他強調，推出紓困措施並非回應修例風波帶來的政治壓力，指兩者並無關係，而是基於對經濟環境的評估，做未雨綢繆的工作，重申今年餘下時間香港的經濟形勢仍然嚴峻，政府須將全年實質增長率預測下調至零至百分之一。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，反修例風波加上外圍經濟低迷，香港經濟陷入低谷，市民都期望港府有新招解困，豈料措施大多是老調重彈，並且要經立法會等不同程序審批，而非特事特辦立竿見影，小恩小惠對市民來說根本「止唔到咳」，更遑論化解當前危機。



立法會議員黃碧雲形容，政府是希望以紓困措施來模糊政治問題，她認為現時市民有怨氣、心情不好才不願外出消費，即使港府「派糖」，市民「錢會收，但街照上」。議員林卓廷指出，特首林鄭月娥政府漠視民意、警方濫權濫捕、黑社會肆虐是影響投資者信心的三大害，當局要消除三害才可以真正提振經濟。