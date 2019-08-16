你要知：颱風雨季窗滲水？　簡單幾招家居滲水急救法

夏日為大地帶來雨水，同時為不少人的家居帶來煩惱，尤其部分樓齡較舊，窗戶已經出現老化的單位，雨季便出現雨水滲入屋慘況。唔想臨急才抱佛腳，就要做好預防功夫。一般樓宇有四大高危位置最易出現滲水，若發現有滲漏情況，亦不用太絕望，有驗樓師就教大家家居滲水急救法，。



要解決窗戶滲水問題，先要了解滲水成因。樓宇檢測技術專家賴達明指出，四大高危位置中，最常見是窗與窗框之間的防水膠邊，由於經常開關，較容易出現老化或者破損，而落雨的時候，雨水經過膠邊破損位置滲入屋內。要解決這問題並不困難，可以在膠邊破損位置擺放一個膠袋，然後關上窗門夾緊它，再用手拉扯幾下，確保膠袋不會移位，只要封了這個罅隙，雨水就難以透過入屋，膠袋的效果，相等於填補膠邊縫隙。



第二是窗門用久了會老化，窗或窗框可能出現變形，令構件接駁位置出現縫隙。賴指，坊間有人建議用保鮮紙處理，但他認為保鮮紙太薄太鬆、易穿易變形，效果欠佳。這個情況的處理方法，與防水膠邊老化類似，將膠袋放於窗和窗框有縫隙的位置，然後關緊窗門，就可以避免雨水滲入。



第三是玻璃出現破損裂痕，甚至爆裂，此情況較易用肉眼看見，只要用較硬身的塑膠，例如塑膠文件夾，將有裂縫的位置封起，然後用防水膠布固定塑膠，就可以暫時防止破損位置滲水。



最後亦是最難處理的，就是窗框與牆身之間的滲水問題，如果窗框與牆身的膠邊因為老化或者破損，雨水會滲入牆內，造成發霉等衞生問題。遇此情況，可用硬身塑膠封住漏水位置，然後用防水膠布將塑膠固定，不過由於牆身也可能存在滲漏問題，所以即使封住膠邊位置，亦未必可以完全防止雨水滲入，長遠需要找合資格人士處理。