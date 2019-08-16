探射燈：南區山泥傾瀉黑點多　政府加固慢

山泥傾瀉時有發生，早在今年3月，港島南區淺水灣道便發生山泥傾瀉事件，壓住一條行車線。當區區議員批評有關部門的加固工程速度緩慢，區內居民安全未有保障，促請政府加快完成有關工程。



南區區議會主席朱慶虹表示，南區斜坡數量多，主要集中在淺水灣與大潭一帶，發生山泥傾瀉的情況亦十分普遍，批評工程進展緩慢，形容「沒完沒了」，「每次（上午）10點先放雪糕筒，（下午）4點又收，做得嗰一陣。」朱坦言當區每遇山泥傾瀉，交通便會即時癱瘓，車輛難以通過，若有意外發生，會影響救援工作。他指今年土木工程拓展署會為14幅人造斜坡與4幅天然斜坡進行加固工程，他期望能盡快完成有關工作，「因為一做就要封路，但清水灣道得雙線行車，封一邊都好影響交通。」

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