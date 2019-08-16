探射燈：沿海地區災害頻生　專家促正視暖化

山泥傾瀉情況與降雨量息息相關，印度、緬甸及內地貴州便在近日受雨災影響，導致山泥傾瀉，造成嚴重傷亡。有學者表示全球暖化問題持續，本港地理位置沿海，首當其衝會受到影響，警告若不正視根本的全球暖化，只會令其衍生的問題不斷惡化。



根據天文台資料，本港總雨量自1947年至2018年間，平均每10年上升37毫米，每年的大雨日數亦上升0.2日。因應氣候變化，今年6月開始，政府舉辦為期1年的「晴天行動2.0」，其中加入應對山泥傾瀉、塌樹、水浸等各種自然災害的自救錦囊，提高大眾應對自然災害的抗禦能力。



然而，香港大學地球科學系助理教授（研究）Dr Thibodeau表示，受全球暖化影響，本港承受的極端氣候只會愈見嚴重，「全球暖化令海水變暖，海洋有更多能量，或有機會加劇極端氣候的情況。」他表示要減慢情況，應盡快實施相應措施，加快減少碳排放。

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