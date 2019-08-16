探射燈：多區危坡未修　暴露致命缺口

正值雨季，惟多區均發現危險斜坡，其中黃大仙一幅斜坡去年遭山竹吹襲，近10棵塌樹樹頭未清，保護網缺口僅用膠布覆蓋；青衣一幅斜坡上，數棵枯樹壓於一「奄奄一息」的大樹上，樹木與泥土隨時一湧而下；而葵青區一遊樂場的斜坡，排水渠已堵塞，護土牆更部分爆裂。專家警告，樹木連帶泥土一同在陡斜的斜坡滾下，隨時超過10噸重；有工程師更指危險斜坡若不盡快處理，隨時成為「計時炸彈」！



至今年1月，仍有近600張危險斜坡修葺令未完成，問題斜坡隨處可見。黃大仙慈正邨停車場外的一幅斜坡，近10個位置有樹頭半露出樹根，原來的保護網有多個缺口僅靠綠色膠布覆蓋。附近雲華街的斜坡，數棵細葉榕根部位置與泥土間出現多條空隙，樹根未能抓緊泥土，居民戴小姐直言該處每天必經，擔心下次颱風會再生意外。



「樹頭未清，就為斜坡打開咗傷口，加上水土流失，再落場紅雨、黑雨就好危險。」康樂事務學會（亞太區）會長張兆榮解釋該處一帶人造斜坡以由沙石混合泥土鋪成，欠缺穩定性，樹頭被強風吹起後未有用防止滲漏膠布封好，便形成缺口，大雨時積存雨水一旦超重，便會連泥帶樹一湧而下。



青衣長康商場附近一幅斜坡亦有大樹連根拔起，有數棵大樹傾側，壓在其中一棵樹上。斜坡在5米護土牆之上，斜度約有50度，張兆榮指若有5米高的樹從斜坡倒下，會有約10噸重，惟該處不時有車及行人經過。



葵青大窩口道遊樂場的斜坡原有膠網已多處「穿窿」，未有封口的位置有沙泥向下傾，已堵塞斜坡中間的排水渠，甚至導致護土牆爆裂，多餘水分恐無法流走，大雨來臨隨時連泥帶樹湧下。



香港工程師學會前會長陳健碩指香港雨量多，增加山泥傾瀉的風險。他指社區四處有大樹倒塌，植被保護層未有妥善保養，水土流失，隨時成為「計時炸彈」。他表示放置膠布只屬緩衝方法，長遠要移除樹頭，填平空隙。



土木工程拓展署回覆指，在2016、2017及2018年分別接獲226、152及253宗山泥傾瀉報告。該處已派員檢查該上述多幅斜坡，並發現部分斜坡護面出現不同程度的破損，但無即時危險。

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