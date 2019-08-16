Dr.東：宿醉影響集中力　茶水無助解酒

都市人喜歡趁周末暢飲解壓，為免影響翌日的工作表現，謹記要適可宜止。澳洲一項研究提出警告，宿醉足以影響腦部運作，包括轉數慢、記憶力受影響，日常表現亦會大打折扣。市民切勿誤以為酒後飲熱茶可以「解酒」，香港衞生署提醒，體內的酒精需依靠肝臟分解，飲用大量液體或許能紓緩症狀，但不能治愈宿醉。



這項宿醉「傷腦」的結果由澳洲斯威本理工大學的研究人員發現，他們招募了逾100名在前一晚有不同程度宿醉的人士，次天填寫問卷及進行認知行為測試。測試進行期間，研究人員會記錄受訪者的腦部表現，包括執行能力及記憶力。



結果發現，血液酒精濃度呼氣測試得出濃度水平愈高的人，宿醉症狀愈明顯，行為測試的表現全部較差。研究人員舉例，指從認知行為測試中發現，宿醉較嚴重的人，處理複雜問題的能力欠佳，「不論讀書、工作，任何活動的表現均較差。」



研究人員同時指出，為宿醉的受訪者進行測試有一定難度，受訪者的頭腦未必清醒，或難以依從指示完成測試，所以部分環節如問卷調查，已特別將問題調節得比較簡單，盡量提升受訪者的測試參與度。有關研究刊於美國國家生物技術資訊中心的平台。



飲酒後沖熱水涼、飲熱茶等，是否有防醉、解酒的作用？香港衞生署資料指，酒後飲用大量茶或水均無助解酒。雖然液體可為身體補充水分，降低血液中的酒精濃度，但體內的酒精仍要依靠肝臟分解，喝大量茶或水不會防止喝醉或者保護肝臟。至於飲酒前先吃飽，亦只能減慢酒精被吸收入血液的速度，不能防止酒精入血，故飲酒前進食大量或某些食物，不能完全防止醉酒。



只有時間才能使酒精代謝分解，衞生署指，一個健康人士需要約一個小時來清除一個標準酒量單位的酒精，相等於10克純酒精。當然分解能力也因應個人新陳代謝、體質而各有不同。



※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：

http://bit.ly/2IJdjms





