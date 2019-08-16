網民熱話：公屋阿姐投訴服務不周　職員霸氣反擊敗走

從事物業管理，總會遇上要求多多的麻煩住客。近日有公屋辦事處職員在網上分享，稱一位語帶鄉音的女住戶在辦事處大吵大鬧，原因是不滿職員只向其母親引路，卻未親身陪同前往，又指自己「有交租」出糧給職員，結果被職員霸氣反擊。



網民於周日（11日）向Facebook群組「西客之道 Hispitality Secret」投稿指，早前遇到一位婆婆到辦事處問路，事主將寫有地址和電話的紙條給予婆婆，又詳細解釋具體路線，百般交代，確認婆婆明白後便返回工作。



本以為事情已經完結，惟一小時後，婆婆女兒帶婆婆前來辦事處，該女子怪責職員「有無搞錯，唔陪婆婆到社署」、「你哋啲人廢㗎？唔識搵人陪佢去？」事主解釋人手所限，不能抽身，但該女子不接受，且態度十分囂張，指陪婆婆屬職員分內事，「佢嘅事就係屋邨事務，你一定要理」，事主反駁說：「作為女兒又唔陪媽媽去？...將責任推畀外人似乎說不過去」。



女子聞言大為不滿：「我有畀錢㗎！唔係你哋出糧出咩嘢？」事主按捺不住還擊，「小姐，你可能有誤解，公共房屋其實係政府提供嘅一種房屋福利，而你所畀嘅錢，係以一個優惠價錢嚟租房屋署嘅屋，連市值租金嘅三份之一都稱唔上。」又強調：「你交嘅係廉價租金唔係管理費。」最終，該名女子無言反駁，「嬲到出唔到聲」，「嘴唇都震埋」，只能黯然離開。



貼文發出後，網民大讚事主「好波」、「有霸氣有理據」、「野蠻人多的是」，有人更質疑身為女兒不陪母親，反怪責別人，「阿婆唔可以一個人去社署，你做女又畀佢一個人去屋邨辦事處」，認為責任不在事主身上，「阿婆蕩失路嘅責任關職員咩事？」



網民有話說：



Simon Lam：師兄果然係老手

Timothy Wong：自己唔陪阿媽，仲要覺得自己冇錯。

Clara Choi：話時話，其實政府係要補貼你哋所交嘅租，即係話你交嘅租連租你間屋都唔夠，何來仲可以出糧畀我哋？



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