修例風波：葵芳站食催淚彈　網民到場清潔巿民讚好

警方本周日(11日)在港鐵葵芳站內施放催淚彈，做法惹來抨擊。有網民今早(16日)發起到葵芳站進行月台清潔行動，以示不滿警方做法，又要求港鐵譴責警方，及封站進行徹底清潔，並由第三方機構證明站內環境安全。早上7時許，葵芳站內有人戴上口罩，帶同抹布及水桶清潔牆壁。至近9時，參與清潔行動人士由2人增至約7人，他們用抹布清潔售票機及風扇等位置。



有人在站內一塊告示牌上，貼上一張模仿港鐵告示的海報，稱葵芳站因受催淚彈攻擊暫緩服務，引來大批市民圍觀。有港鐵職員其後撕走海報，澄清非由港鐵發布。



居於油麻地的陳先生響應網上呼籲，帶同掃把及抹布前來清潔。有港鐵職員一度上前與他交涉，向其解釋港鐵已進行清潔，但未有阻撓其行動。陳表示，作為乘客亦希望確保港鐵環境安全，雖然知道港鐵有清潔，相信他們自發可清潔得更仔細，「可能好多老人家、小朋友健康會受影響，要為佢哋着想」。



他又對警方在站內發射催淚彈，罔顧市民安全表示不滿，「如果你真係覺得安全，一係就叫警方幾位阿sir出嚟，用手摸吓又好，掂吓又好，真係要落區睇囉」！



育有兩子的葵芳居民王女士對清潔行動表示支持，並大讚行動非常好：「佢哋係發自內心，為香港好、為市民好。」她認為雖然港鐵已派員清潔，但仍然不足夠，「呢一刻洗完牆，唔擔保有啲嘢係睇唔到，細菌都睇唔到啦，何況係(催淚)煙」？



在葵芳上班的黃先生則稱：「都幾好，唔好騷擾到人就OK。」對於近日有市民因應不滿港鐵未有阻止警方在站內的行動，先後到太古站和葵芳站質問港鐵職員，黃認同港鐵在事件中可處理得更好，但認為行動無補於事，「佢(職員)都係打工，應該對準返個源頭」。對於港鐵車長擬發起不合作運動，拒絕執行職務，他認為車長應保持中立，免影響乘客。