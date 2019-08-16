修例風波：中環商廈外牆掛旗幟　法籍「蜘蛛俠」被捕

今日（16日）早上8時許，綽號「蜘蛛俠」的57歲法國攀爬專家羅伯特（Alain Robert），身穿整齊運動裝束，在樓高62層的中環皇后大道中長江集團中心外牆攀爬，並於大廈低層位置掛上一幅旗幟，旗幟分為上下兩部分，其中上方由五星旗及香港區徽組成，下方則是白色作底色，印着兩手互握的圖案，右下角位置有一個微笑的太陽。商廈保安員見狀，擔心他會有危險，於是報警。



消防接報趕至，在大廈地面展開救生氣墊戒備，「蜘蛛俠」把直幡掛好後，便繼續爬上頂樓安全位置，事後由警員帶走。警方經初步調查後，把案件列作妨害公眾安寧，羅伯特涉案被捕，案件交由中區重案組跟進。至早上10時許，商廈派出工人升起吊船，將旗幟拆下移除。



據羅伯特稱，是次掛幡的目的，是由於本港近兩個月，因《逃犯條例》修訂風波而造成激烈紛爭，他希望透過掛上「手牽手」的旗幟，能為社會氣氛降溫，同時為市民帶來微笑。羅伯特過去亦曾2度在長江實業中心攀爬。2011年他到中環恒生銀行總行「擒」外牆，至去年因此被判守行為一年，當時他揚言只要期限一過，便會「重出江湖」。