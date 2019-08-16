修例風波：學界發起罷課90%受訪學生支持　擬每周一罷

反修訂《逃犯條例》風波持續發酵，多個學生組織計劃9月發起罷課。由中學生反修例關注組、青年反修例關注組及香港眾志組成的「中學生罷課籌備平台」，上周進行問卷調查，顯示有90%學生支持罷課，60%人支持在下月2日開學日展開罷課，此平台暫定於當日在港、九及新界各物色一個地點進行罷課集會，稍後會申請不反對通知書，又計劃以「每周一罷課」形式進行「無限期罷課」。



中學生罷課籌備平台今(16日)表示，收集了近2萬名來自超過350間中學的學生，就罷課方向提出意見，參與學生以高年級同學為主，逾70%人來年將就讀中四以上年級。近半受訪者表明將參與罷課，約20%學生將於課後時間加入集會，約30%學生願在上課時以掛飾等方式表態，約40%學生願意繼開學日罷課後進行「無限期罷課」。



香港眾志副主席鄭家朗指，基於調查結果籌備上述罷課，鑑於學生沒有無限期罷課的經驗，呼籲以「每周一罷課一天」形式進行，平台會於罷課開展後持續收集學生意見以作調整。鄭強調，平台並非「大台」角色，只是協助學生進行罷課，目前仍未敲定罷課集會的日期及流程等細節。倘相關集會無法獲批不反對通知書，他認為學生有和平集會權利，相信學生會以自己的方式響應罷課。



另外，教育局本周會見不同辦學團體商討開學事宜，就罷課問題上未有任何公布。