修例風波：團體請願促政治不入醫院　明添馬公園集會反暴力

修訂《逃犯條例》引致的示威浪潮一發不可收拾，爆出多場激烈警民衝突。團體守護香港大聯盟發起明日(17日)下午5時至6時半，於添馬公園舉行「反暴力 救香港 大集會」，宣揚「拒絕攬炒，齊救香港」的訊息。



主辦方要求參加者不要穿上黑色衫及戴口罩，指香港正面對前所未有的困難，港人不能再沉默，要在此緊要關頭勇敢地站出來，向暴力說不。



有支持團體今午(16日)舉行記者會，指參與示威人士持玉石俱焚心態，重申建設困難、破壞容易，冀社會向暴力說不，拒絕「攬炒」，包括停止非法遊行及集會。團體又透露因應9月開學，會考慮與教育及辦學團體合作，舉行活動呼籲校園恢復平靜。



同場的食物及衞生局前局長高永文稱，近期暴力不斷升級，出現縱火、擲汽油彈等，亦有示威者眼部被彈珠所傷。他解釋，其言論未有指明該示威者傷勢由何方造成，只是希望帶出市民受傷嚴重是因暴力升級所致，至於警方使用催淚彈受質疑，高指警方使用武器有守則，如有不當會由監警會調查。



聯盟約20名成員今午到醫院管理局總部請願，指醫護人員集會批評警方濫暴是打壓執法，撕裂政府團隊，要求醫管局加強管理，阻止集會。聯盟認為政治不入醫院，醫護人員應做好醫護本分。



另外，香港護士協會刊聲明，指前日(14日)數十名紅衣人士在瑪嘉烈醫院範圍內追罵醫護人員，企圖進入醫院建築物內，嚴重威脅醫護人身安全及醫院正常運作，涉嫌違反《醫院管理局附例》。護協已去信保安局、食物及衞生局要求跟進。