鋼琴女導師舊愛門前縱火　官指控罪嚴重押下月量刑

鋼琴女導師與較她年輕5歲男子談姊弟戀，兩人僅拍拖半年就分手，他們之後更因女導師懷孕問題而爭執。女導師去年在舊愛住所外兩度燃燒報紙，她事後否認兩項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，其後控方改控兩項刑責較輕的縱火罪，被告隨即認罪。案件原於今日(16日)在區院判刑，法官認為控罪嚴重，需時考慮，將案押後至下月20日量刑，被告續還押。



辯方今再求情指，被告梁菀晴以前雖有情緒問題，現已穩定，其精神、心理報告建議被告繼續接受專業治療，並指被告重犯機會低；而感化及社會服務令報告有寫下被告犯案的背景，被告於案發前數天獲知其胎兒成長有問題，「唔可以生個BB出嚟」，對本想獨力湊大孩子的被告造成打擊，加上與事主分手、陪伴多年的狗亦患重病，連本想與孩子一同生活的希望也失去，因情緒發洩才做出愚蠢錯事。被告事後已明白行為錯誤，亦對親友感到愧疚，希望法庭給予機會。



案情指，被告與前男友沈能基住在同一大廈的不同樓層，他們案發前曾因被告懷孕而爭執。沈的母親去年6月8日晚上在住所外地上發現灰燼，於是報警。沈與警方翻看家門前閉路電視片段，發現戴上口罩的被告於當晚9時許在其門外點燃報紙，然後經梯間離去。