涉威嚇營銷　健身中心4職員罪成下月判刑

位於旺角的健身中心力高工作室(Go Goal Studios)4名職員，涉嫌以威嚇手段促使兩名男士分別購入3000港元及1.8萬港元的健身服務，4人被海關控以合共兩項作出威嚇性營業行為罪，案件今(16日)裁決，4名被告均被裁定罪名成立，裁判官將案押後至下月5日，等候索取4人的社會服務令報告始判刑，期間准他們保釋候判。



4名年齡20至24歲的被告分別是銷售員黃展澤、譚嘉希及張梓健，及健身教練區存信。黃、區及譚被控於去年3月24日，向事主周峻弘銷售3000港元的健身服務時作出威嚇性營銷行為。張被控於去年4月4日向另一事主梁浩明銷售1.8萬港元的健身服務時，與兩名不知名人士作威嚇性營銷行為。



裁判官指，兩名事主均是誠實可靠的證人，對於辯方質疑周峻弘事發時可隨時離開現場，他又在客戶協議書上簽名，他亦無理由相信提款卡刷卡機「撳錯掣」就會令存款被提光之說法等，裁判官認為周事發時是入世未深的學生，人生閱歷尚淺，在受驚嚇環境下做出這些反應並非不合理。



至於次被告、健身教練區存信審訊時作供，稱周期望操練成南韓男星金鐘國的身材才自願參加健身課程，裁判官認為區的證供完全不可信，因為周當時在街上出於好心才答應上樓填問卷；周瘦削，難以想像他跟隨區上6節健身課就可練出健碩身材；何況周的存款僅3700港元，法庭不相信周願付出大部分身家來上6節健身課。



法庭裁定黃、區及譚3名被告在案中的角色前後呼應，上下連貫，3人共同犯案，作出威嚇性營銷行為。至於第4被告張梓健，案發時不只是站在事主梁浩明身後，張還帶梁到附近櫃員機提款，當梁簽協議書時張做出「V」字手勢 ，說了一句「Win Win」，法庭裁定他與另兩職員共同犯案。



控方透露，黃、區及譚過往曾有刑事紀錄，但性質與本案不相同，張過往無案底。辯方透露4名被告在涉事健身中心月入2至4萬港元，當中黃、譚2人只得中一程度；除了區外，其餘3名被告入職一個月便犯案，因他們作為健身業前線員工有「跑數」壓力。辯方指4名被告已有悔意，願向事主賠償。裁判官同意本案適合判以社服令處理。