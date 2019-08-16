美食展第2日人潮早來早散　參展商審慎看銷情

一連5日的美食展覽今(16日)踏入第2日，現場人頭湧湧，市民帶同多個手推車、行李箱等到場掃貨。有市民直言近日的示威、集會影響消費心情，為避開相關示威活動，會提早離場。有參展商亦指連場的示威活動影響人流及銷情，對今年銷售額抱審慎態度。



市民梁女士豪花5000至6000港元購補藥、麵、零食、水果等，她指每年都參觀美食博覽，今年貨品沒有加價，人流與去年相若，但她表明對示威活動感擔心，會盡快購物後離開，「怕無地鐵、走唔到」。市民張小姐花2000港元購買月餅送禮，認為今年人流較少，「上年架手推車會撞得好犀利」，估計近期密集的示威活動嚇怕參觀人潮。



海味批發參展商、慶輝堂負責人林太表示，今年入場人流明顯減少，「(客人)會怕咗唔嚟」，寄望今年銷售額與去年持平，直言只持審慎態度，「唔敢望有增(長)」，該店特意推出買1盒花膠送即食鮑魚優惠，冀吸引新客源。



售賣熟食的華記永昌管理人關先生指昨首日展覽，但人潮在晚上8時許已漸散，有別於去年晚間才多人的情況，相信客人憂有示威而提早離場，料今年銷售額較去年少20%。