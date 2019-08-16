修例風波：禁的哥入大樓醫肚如廁　措施被轟不人道

示威者癱瘓機場運作，觸發法庭頒發臨時禁制令，限制只准許機場員工及持機票證明的離港旅客進入機場客運大樓。有運輸業工會批評，有的士司機昨日(15日)出示的士司機證亦不能進入客運大樓用膳或如廁，批評相關安排一刀切將的士司機視為示威者，做法不人道。



本身是的士司機的汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，昨日收到數十名的士司機投訴，他們在機場排隊輪候載客期間，因人有三急或者肚餓，出示所持有的的士司機證，打算進入機場客運大樓內如廁或找餐廳用膳，卻遭到「守門」的職員攔阻，指除機場員工及持機票證明的離港旅客方可獲准進入機場客運大樓。



杜稱，昨午有的士司機曾一度獲准憑的士司機證，進入機場二號客運大樓，但到了黃昏，的士司機即使持有的士司機證亦不准進入機場客運大樓。直至今早(16日)10時半，相關限制又再取消，的士司機可憑的士司機證進入大樓。



他批評，的士司機排隊輪候載客動輒需時一個多小時，期間可能會肚餓而需要用膳，假如不獲批准進入大樓，市區的士和大嶼山的士的司機需轉到東涌才能找到餐廳用膳，而新界的士司機則需轉到迪士尼樂園，「安排好唔人道，無考慮到司機需要，唔應該一刀切將司機當成示威者。」