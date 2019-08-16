修例風波：禁的哥入大樓醫肚如廁 措施被轟不人道
2019年08月16日 13:42
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機場限制只准許機場員工及持機票證明的離港旅客進入機場客運大樓。
示威者癱瘓機場運作，觸發法庭頒發臨時禁制令，限制只准許機場員工及持機票證明的離港旅客進入機場客運大樓。有運輸業工會批評，有的士司機昨日(15日)出示的士司機證亦不能進入客運大樓用膳或如廁，批評相關安排一刀切將的士司機視為示威者，做法不人道。
本身是的士司機的汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，昨日收到數十名的士司機投訴，他們在機場排隊輪候載客期間，因人有三急或者肚餓，出示所持有的的士司機證，打算進入機場客運大樓內如廁或找餐廳用膳，卻遭到「守門」的職員攔阻，指除機場員工及持機票證明的離港旅客方可獲准進入機場客運大樓。
杜稱，昨午有的士司機曾一度獲准憑的士司機證，進入機場二號客運大樓，但到了黃昏，的士司機即使持有的士司機證亦不准進入機場客運大樓。直至今早(16日)10時半，相關限制又再取消，的士司機可憑的士司機證進入大樓。
他批評，的士司機排隊輪候載客動輒需時一個多小時，期間可能會肚餓而需要用膳，假如不獲批准進入大樓，市區的士和大嶼山的士的司機需轉到東涌才能找到餐廳用膳，而新界的士司機則需轉到迪士尼樂園，「安排好唔人道，無考慮到司機需要，唔應該一刀切將司機當成示威者。」